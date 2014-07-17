亚洲橡胶：7月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透7月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 7月 190.6 29 191.3 19
* 8月 193.0 58 195.5 33
* 9月 196.3 94 199.0 12
*10月 198.5 154 201.2 14
*11月 201.2 390 203.9 95
*12月 202.9 3787 205.6 1414
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选