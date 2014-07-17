伦敦金1500定盘价为每盎司1,302.50美元，1030定盘价为1,302.75美元

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响

路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。