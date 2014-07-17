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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 22:36 BJT

美国经济：白宫预期经济不断增强将暂时遏止就业参与率的跌势

路透华盛顿7月17日 - 美国白宫周四表示，预期美国经济不断增强，将暂时遏止就业参与率令人堪忧的跌势。

美国就业参与率跌至略低于63%，为1970年代来最低水平。

不过，白宫分析师表示，其对就业市场历史进行的分析显示，近期美国就业参与率下降的主要原因是经济疲弱导致美国人放弃找工。

“随着经济继续增强，回到充份就业，这周期性因素的影响力将继续减弱，”白宫经济顾问委员会在报告中说，“就业参与率短期将基本特稳。”(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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