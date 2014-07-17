欧洲汇市：英镑兑欧元触及22个月高位，兑避险的美元下跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透伦敦7月17日 - 英镑兑欧元周四触及22个月高位，随后略有回落，交易商对英国和欧元区之间货币政策前景差异扩大作出权衡。
汇市交易员押注英国央行将领先于欧洲央行收紧货币政策。近期欧元区一系列疲弱经济数据巩固了这一观点，德国投资者信心降至一年半低点，且欧元区通胀率处于低位，为0.5%。
市场在臆测欧洲央行今年会否进一步放宽货币政策，欧洲央行上月将利率降至纪录低位。不过，欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周四表示，目前并不需要量化宽松政策。
英镑兑欧元 周四触及0.7889英镑，此为22个月高位，之后小幅回落。欧元兑英镑最新上涨0.2%，报0.7909英镑，因卖盘暂竭。
英镑兑美元 最新跌0.2%，报1.7105美元，从周二触及的约六年高位1.7192回落。
Western Union分析师Nawaz Ali表示， 英镑兑美元的走势主要是对乌克兰危机的重新忧虑，之前美国对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁，令投资者买入如日圆、瑞郎和美元等避险货币。
Ali说，周三公布的数据显示英国薪资增长疲弱，将不会打击对英镑的信心。(完)
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4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
* 欧元触及三周高位 * 英镑小幅回落，此前触及逾六个月高位 * 澳元重挫，受铁矿石价格下滑影响 * 外界担忧法国大选和朝鲜问题 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月19日 - 欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。 英镑周二创下2008年以来第二大的单日涨幅，成为市场焦点，而周三主要货币市场波动最为剧烈者则是澳元，澳元兑美元 下跌0.7%，因铁矿石价格重挫。 四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制，欧元兑美元 日内仅小幅上涨至1.0737。 策略师多表示，欧元上涨的主要原因在于美元走弱，以及市场反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不太可能三度升息的因素。 这是因为经济数据较预期疲弱，市场也质疑美国总统特朗普是否能够实