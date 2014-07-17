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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 23:19 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及22个月高位，兑避险的美元下跌

路透伦敦7月17日 - 英镑兑欧元周四触及22个月高位，随后略有回落，交易商对英国和欧元区之间货币政策前景差异扩大作出权衡。

汇市交易员押注英国央行将领先于欧洲央行收紧货币政策。近期欧元区一系列疲弱经济数据巩固了这一观点，德国投资者信心降至一年半低点，且欧元区通胀率处于低位，为0.5%。

市场在臆测欧洲央行今年会否进一步放宽货币政策，欧洲央行上月将利率降至纪录低位。不过，欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周四表示，目前并不需要量化宽松政策。

英镑兑欧元 周四触及0.7889英镑，此为22个月高位，之后小幅回落。欧元兑英镑最新上涨0.2%，报0.7909英镑，因卖盘暂竭。

英镑兑美元 最新跌0.2%，报1.7105美元，从周二触及的约六年高位1.7192回落。

Western Union分析师Nawaz Ali表示， 英镑兑美元的走势主要是对乌克兰危机的重新忧虑，之前美国对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁，令投资者买入如日圆、瑞郎和美元等避险货币。

Ali说，周三公布的数据显示英国薪资增长疲弱，将不会打击对英镑的信心。(完)

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