欧元债市：马来西亚客机坠毁后，德国10年期公债收益率触及2012年7月来最低

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
* 马来西亚客机坠毁后，德国10年期公债收益率触及2012年7月来最低
* 西班牙标售32亿欧元公债
* 对葡萄牙风险扩散的忧虑缓和，扶助需求
路透伦敦7月17日 - 德国10年期公债收益率周四降至2012年7月来最低，因报道称马来西亚客机在乌克兰坠毁。
国际文传电讯社援引乌克兰内政部官员表示，马来西亚客机是在乌克兰东部被击落，机上近300人全部遇难。
1612GMT，德国10年期公债收益率 报1.147%。
“因马来西亚客机坠毁引发的避险操作，你不知道这会引发什么，当你不清楚的时候，你就会买入公债。”一交易员表示。
西班牙公债收益率周四下跌，之前该国标售公债获得强劲需求，因对葡萄牙最大上市银行创始家族的财务问题可能扩散的忧虑减退。
欧元区公债市场本周表现一直稳定，因投资者更为乐观地认为圣灵银行 将有能力应对创始家族面临的财务问题。
垃圾评等的葡萄牙和希腊债券表现并未影响到西班牙和意大利公债的交投，市场人士称，围绕圣灵银行的担忧并没有给欧元区造成系统性风险。
这给西班牙发债提供较好的背景。西班牙出售32亿欧元的2017年、2022年和2032年到期的公债，规模高于20-30亿欧元目标区间。三年期公债标售的投标倍数约为4，得标利率为纪录低位。
在标售公债后，西班牙10年期公债 收益率(殖利率)跌4个基点，至2.62%，意大利10年期公债收益率 也下跌4个基点，报2.78%，跌向上月触及的纪录低位。
西班牙在周四标售公债后，已完成今年筹资规模的大约四分之三。
葡萄牙10年期公债 收益率跌3个基点，报3.71%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼 簿记行星展银行为国动网络通信集团(简称：国动集团)重新启动了一笔3 亿元人民币(4,360万美元)三年定期贷款。国动集团是中国民营通信基础 设施服务供应商，去年因为未能及时提供经审计的财务资料等原因，未能 完成这笔贷款的筹集。 这次金额从去年7月的贷款目标3.5亿元人民币下调。这笔贷款是国动 集团计划一共融资10亿人民币的第一阶段。所获融资将用于营运资金及资 本支出。 一名消息人士表示，重新启动的贷款利率较高，但费用较低，结果综 合收益与去年那次差不多。 这次贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的115%，去年3.5亿元贷 款计划则为110%。 承诺1.5亿人民币以上的银行获得主办行头衔，前端费75个基点，而 去年的条件是承诺2亿人民币以上的前端费是150个基点。承诺8,000万至1 .4亿人民币的银行获得安排行头衔，前端费70个基点；承诺5,000-7,000 万人民币的银行为高级经理行，前端费26个基点。 在5月8日前承
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。