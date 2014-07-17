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债券 | 2014年 7月 18日 星期五 00:28 BJT

欧元债市：马来西亚客机坠毁后，德国10年期公债收益率触及2012年7月来最低

* 马来西亚客机坠毁后，德国10年期公债收益率触及2012年7月来最低

* 西班牙标售32亿欧元公债

* 对葡萄牙风险扩散的忧虑缓和，扶助需求

路透伦敦7月17日 - 德国10年期公债收益率周四降至2012年7月来最低，因报道称马来西亚客机在乌克兰坠毁。

国际文传电讯社援引乌克兰内政部官员表示，马来西亚客机是在乌克兰东部被击落，机上近300人全部遇难。

1612GMT，德国10年期公债收益率 报1.147%。

“因马来西亚客机坠毁引发的避险操作，你不知道这会引发什么，当你不清楚的时候，你就会买入公债。”一交易员表示。

西班牙公债收益率周四下跌，之前该国标售公债获得强劲需求，因对葡萄牙最大上市银行创始家族的财务问题可能扩散的忧虑减退。

欧元区公债市场本周表现一直稳定，因投资者更为乐观地认为圣灵银行 将有能力应对创始家族面临的财务问题。

垃圾评等的葡萄牙和希腊债券表现并未影响到西班牙和意大利公债的交投，市场人士称，围绕圣灵银行的担忧并没有给欧元区造成系统性风险。

这给西班牙发债提供较好的背景。西班牙出售32亿欧元的2017年、2022年和2032年到期的公债，规模高于20-30亿欧元目标区间。三年期公债标售的投标倍数约为4，得标利率为纪录低位。

在标售公债后，西班牙10年期公债 收益率(殖利率)跌4个基点，至2.62%，意大利10年期公债收益率 也下跌4个基点，报2.78%，跌向上月触及的纪录低位。

西班牙在周四标售公债后，已完成今年筹资规模的大约四分之三。

葡萄牙10年期公债 收益率跌3个基点，报3.71%。(完)

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