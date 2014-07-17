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债券 | 2014年 7月 18日 星期五 00:43 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，受累于利率前景

路透圣保罗7月17日 - 巴西雷亚尔兑美周四跌幅为逾两周最大，之前巴西央行公布的政策声明，令投资者对巴西短期不会升息的预期加强。

多数其他拉美货币下跌，因投资者风险意愿下降，之前美国和欧盟对俄罗斯实施新的制裁，且美国楼市数据低于预期。

巴西央行维持利率在11%不变，在其政策声明中，说这是“目前的”决定。一些投资者将这措辞理解为央行将维持利率不变或甚至在短期减息以扶助经济的信号。

雷亚尔兑美元元 下跌0.85%，至2.24雷亚尔。(完)
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