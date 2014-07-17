金属期市：期铜下滑至两周低位，期铝连涨第五日

* LME期铝价格连涨第五日

* 英美资源集团称铜产量增加

路透伦敦7月17日 - 期铜价格周四跌至两周最低水平，因一家中国建筑企业警告称可能出现债务违约，令对中国房地产铜需求的担忧加深。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及$7,030.25美元，为7月2日来最低，之后缩减跌幅。收盘时没有成交，买盘最后报7,065美元，下跌0.2%。

华通路桥在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的一年期短期融资券--13华通路桥CP001 本息兑付面临不确定性。

英美资源集团 称，今年上半年，铜和铁矿的产量增加。这是供应增加的最新迹象。

美国周四公布的数据良莠不齐，初请失业金人数意外下降，暗示就业市场复苏积累动能，但房屋开工下跌。

其他金属方面，期铝 连升第五日，受供应忧虑提振。三个月期铝周四上涨0.9%，收报每吨1,989美元。

期镍 收跌0.5%，报19,200美元。期锌 几无变动，跌0.04%，报2,302美元。期铅 下滑0.7%，收报2,190美元。

期锡 收盘时没有成交，买盘最后报22,100美元，升0.1%。(完)

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