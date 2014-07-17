金属期市：期铜下滑至两周低位，期铝连涨第五日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
* LME期铝价格连涨第五日
* 英美资源集团称铜产量增加
路透伦敦7月17日 - 期铜价格周四跌至两周最低水平，因一家中国建筑企业警告称可能出现债务违约，令对中国房地产铜需求的担忧加深。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及$7,030.25美元，为7月2日来最低，之后缩减跌幅。收盘时没有成交，买盘最后报7,065美元，下跌0.2%。
华通路桥在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的一年期短期融资券--13华通路桥CP001 本息兑付面临不确定性。
英美资源集团 称，今年上半年，铜和铁矿的产量增加。这是供应增加的最新迹象。
美国周四公布的数据良莠不齐，初请失业金人数意外下降，暗示就业市场复苏积累动能，但房屋开工下跌。
其他金属方面，期铝 连升第五日，受供应忧虑提振。三个月期铝周四上涨0.9%，收报每吨1,989美元。
期镍 收跌0.5%，报19,200美元。期锌 几无变动，跌0.04%，报2,302美元。期铅 下滑0.7%，收报2,190美元。
期锡 收盘时没有成交，买盘最后报22,100美元，升0.1%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选