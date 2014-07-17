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债券 | 2014年 7月 18日 星期五 01:02 BJT

南非汇市：兰特扭转升息后的涨势收低，因马来西亚客机在乌被击落消息影响

路透约翰内斯堡7月17日 - 南非兰特兑美元周四下跌，因一马来西亚客机在乌克兰被击落的消息，令地缘政治紧张局势升级，令兰特回吐南非央行升息后录得的升幅。

1520 GMT，兰特兑美元 报10.7285兰特，较周三尾盘下跌0.45%，盘中一度触及10.6450日内高位，此前南非央行宣布升息。(完)
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