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货币新闻 | 2014年 7月 18日 星期五 02:47 BJT

纽约期市：原糖下滑，阿拉比卡咖啡期货在五个月低位上方继续盘整上行

路透纽约/伦敦7月17日 - 原糖期货周四跌至本月迄今最低水平，因巴西甘蔗收割迅速，盖过需求上升的影响。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在五个月低位上方继续盘整上行，可可期货小升。

ICE-10月原糖期货 跌0.15美分，或0.9%，收报每磅16.92美分。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收低2.60美元，或0.6%，收报每吨450.20美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 涨1.35美分，或0.8%，收报每磅1.6385美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收低10美元，或0.5%，收报每吨1,999美元。

指标ICE次月可可期货 收高2美元，或0.07%，报每吨3,064美元。LIFFE-9月可可期货 收涨2英镑，或0.1%，报每吨1,891英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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