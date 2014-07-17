纽约期市：原糖下滑，阿拉比卡咖啡期货在五个月低位上方继续盘整上行

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透纽约/伦敦7月17日 - 原糖期货周四跌至本月迄今最低水平，因巴西甘蔗收割迅速，盖过需求上升的影响。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在五个月低位上方继续盘整上行，可可期货小升。
ICE-10月原糖期货 跌0.15美分，或0.9%，收报每磅16.92美分。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收低2.60美元，或0.6%，收报每吨450.20美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 涨1.35美分，或0.8%，收报每磅1.6385美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收低10美元，或0.5%，收报每吨1,999美元。
指标ICE次月可可期货 收高2美元，或0.07%，报每吨3,064美元。LIFFE-9月可可期货 收涨2英镑，或0.1%，报每吨1,891英镑。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠