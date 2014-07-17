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市场报道 | 2014年 7月 18日 星期五 05:23 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，接近日内低位

路透芝加哥7月17日 - 美国大豆期货周四下跌，因交易商称，尽管近期出口需求上升，但大豆供应充足将可能满足在收割前的需求。

大豆期货收位接近日内低位。

美国农业部表示，最新一周出口销售37,700吨旧作大豆和561,000吨新作大豆。两者均在分析师预估区间之内。

美国农业部也表示，出口商称销售708,000吨2014/15年大豆到中国。

8月大豆期货合约 下跌12-1/2美分，报每蒲式耳11.74-3/4美元。

8月豆粕合约 收低3.2美元，报每短吨380.5美元。

8月豆油合约 收跌0.46美分，报36.37美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,810口，豆粕为100,006口，豆油为109,598口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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