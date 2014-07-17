全球金市：金价因避险买盘大涨，此前马来西亚客机在乌克兰上空被击落

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透纽约/伦敦7月17日 - 金价周四急升1.3%，因一马来西亚客机在乌克兰上空被击落后，投资者担心乌克兰动荡局势进一步加剧，遂在黄金中避险。
稍早，金价原本已受避险买盘提振上涨，因在一乌克兰战机在乌克兰东部被击落后，美国和欧盟对俄罗斯实施新制裁。
在马来西亚客机被击落的消息发布后，金价在大约40分钟的时间内急升20美元，标普500指数 扩大跌幅。
“当消息发布后，市场出现恐慌性买入和回补空头，加上止损买盘被触动，交易商尽快地调整头寸，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说。
1748 GMT，现货金 劲升1.3%，报每盎司1,315.91美元。
美国8月期金 收涨17.10美元，报每盎司1,316.90美元。
路透初步数据显示，成交量较30日均值多约20%。
现货钯金 触及887.90美元高位，最新上升1.3%，报每盎司882.42美元。
现货铂金 涨1.3%，报每盎司1,497.60美元。现货银 劲升2%，报每盎司21.08美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选