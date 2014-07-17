全球金市：金价因避险买盘大涨，此前马来西亚客机在乌克兰上空被击落

路透纽约/伦敦7月17日 - 金价周四急升1.3%，因一马来西亚客机在乌克兰上空被击落后，投资者担心乌克兰动荡局势进一步加剧，遂在黄金中避险。

稍早，金价原本已受避险买盘提振上涨，因在一乌克兰战机在乌克兰东部被击落后，美国和欧盟对俄罗斯实施新制裁。

在马来西亚客机被击落的消息发布后，金价在大约40分钟的时间内急升20美元，标普500指数 扩大跌幅。

“当消息发布后，市场出现恐慌性买入和回补空头，加上止损买盘被触动，交易商尽快地调整头寸，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说。

1748 GMT，现货金 劲升1.3%，报每盎司1,315.91美元。

美国8月期金 收涨17.10美元，报每盎司1,316.90美元。

路透初步数据显示，成交量较30日均值多约20%。

现货钯金 触及887.90美元高位，最新上升1.3%，报每盎司882.42美元。

现货铂金 涨1.3%，报每盎司1,497.60美元。现货银 劲升2%，报每盎司21.08美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金