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货币新闻 | 2014年 7月 18日 星期五 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.94%，Nasdaq指数劲跌1.41%

路透纽约7月17日 - 美国股市周四大跌，标准普尔500指数录得4月10日来最大单日百分比跌幅，之前一马来西亚客机在乌克兰东部，和俄罗斯接壤的边境附近被击落。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低161.39点，或0.94%，至16,976.81点。标准普尔500指数 下滑23.45点，或1.18%，至1,958.12点；Nasdaq指数 劲跌62.52点，或1.41%，至4,363.45点。(完)
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