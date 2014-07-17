版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 18日 星期五 04:16 BJT

美股盘后：IBM公布业绩后股价上扬1.8%

路透7月17日 - IBM 周四在盘后交易中上扬1.8%，之前该公司公布季度业绩。

IBM 公布第二季每股收益为4.12美元，第二季非GAAP每股营运收益为4.32美元，第二季营收为244亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM第二季每股收益为4.29美元，营收为241.3亿美元。

IBM预计2014会计年度非GAAP每股营运收益至少为18.00美元，GAAP收益至少为每股17.00美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计2014会计年度IBM每股收益为17.87美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐