美股盘后：IBM公布业绩后股价上扬1.8%

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透7月17日 - IBM 周四在盘后交易中上扬1.8%，之前该公司公布季度业绩。
IBM 公布第二季每股收益为4.12美元，第二季非GAAP每股营运收益为4.32美元，第二季营收为244亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM第二季每股收益为4.29美元，营收为241.3亿美元。
IBM预计2014会计年度非GAAP每股营运收益至少为18.00美元，GAAP收益至少为每股17.00美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计2014会计年度IBM每股收益为17.87美元。(完)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠