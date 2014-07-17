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货币新闻 | 2014年 7月 18日 星期五 04:16 BJT

美股盘后：谷歌公布业绩后，股价大涨1.8%

路透7月17日 - 谷歌 周四在盘后交易中大涨1.8%，之前该公司公布第二季业绩。

谷歌公布第二季非GAAP每股盈利为6.08美元，GAAP每股盈利为4.99美元。

谷歌公布第二季营收增长22%至159.6亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第二季每股盈利为6.24美元，营收为156.1亿美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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