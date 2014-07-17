7月17日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.33%或2.69吨，至803.34吨

《全球汇市》欧元触及三周高位，英镑接近六个月高点

* 欧元触及三周高位 * 英镑小幅回落，此前触及逾六个月高位 * 澳元重挫，受铁矿石价格下滑影响 * 外界担忧法国大选和朝鲜问题 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月19日 - 欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。 英镑周二创下2008年以来第二大的单日涨幅，成为市场焦点，而周三主要货币市场波动最为剧烈者则是澳元，澳元兑美元 下跌0.7%，因铁矿石价格重挫。 四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制，欧元兑美元 日内仅小幅上涨至1.0737。 策略师多表示，欧元上涨的主要原因在于美元走弱，以及市场反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不太可能三度升息的因素。 这是因为经济数据较预期疲弱，市场也质疑美国总统特朗普是否能够实