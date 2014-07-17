美国股市：重挫，因马航客机在乌克兰东部上空被击落

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
* 马航客机在乌克兰东部上空被击落，机上295人遇难
* 摩根士丹利第二季获利增逾一倍，优于预期
* 道指跌0.9%，标准普尔500指数跌1.2%，Nasdaq指数劲跌1.4%
路透纽约7月17日 - 美国股市周四大跌，标准普尔500指数录得4月10日来最大单日百分比跌幅，之前一马来西亚客机在乌克兰东部，和俄罗斯接壤的边境附近被击落。
投资者卖出股票，以规避风险，且将部份资金纷纷转投黄金和美债等避险投资，因马来西亚客机被击落，令人担忧乌克兰冲突升级。周三晚美国刚向俄罗斯实施新一轮经济制裁。
乌克兰官员表示，一马来西亚客机在乌克兰东部上空被导弹击落，造成约300人遇难。
股市进一步承压，因以色列总理纳坦亚胡办公室周四发表声明称，纳坦亚胡下令军队在加沙展开地面进攻。
“我不记得上一次爆发更严重的地缘政治冲突是什么时候了，这些消息都带来不确定性，”Fiduciary Trust Co首席投资长Michael Mullaney说。
“股市是时候修正了，不过，我将今日股市回落暂时视为 '噪声' 类别，因还要看是否有后续发展。”他说。
道琼工业指数 收低161.39点，或0.94%，至16,976.81点。标准普尔500指数 下滑23.45点，或1.18%，至1,958.12点；Nasdaq指数 劲跌62.52点，或1.41%，至4,363.45点。
CBOE波动率指数 暴涨32.2%，至14.54，为4月15日来最高。
NYSE Arca航空股指数 劲跌2.6%，多数大型航空股也大跌。美国航空 急跌4.1%，报41.70美元，United Continental 挫跌3.5%，报43.35美元。
Market Vectors俄罗斯上市交易基金 暴跌7.2%。
三大股指在周四小幅开低，早盘时变动不大，之前摩根士丹利公布季度经调整的获利增长逾一倍，因投资银行和财富管理业务强劲的表现盖过了债券交易营收的下滑。 摩根士丹利股价跌0.6%，报32.30美元。UnitedHealth 上涨1.6%，报85.11美元。
在早间尾段，马来西亚客机坠毁消息传出后，股市挫跌至日内低位。
微软 股价上扬1%，报44.53美元，之前公司称将裁员最多1.8万人，相对于员工总数的约14%，将造成公司在未来四季税前支出11-16亿美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为66.3亿股，高于54.8亿股的本月迄今日成交均值。(完)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选