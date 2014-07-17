国际油市：美国原油上涨2美元，因马航客机被击落及西方对俄罗斯追加制裁

* 一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落

* 美国对俄罗斯实施新制裁，增加原油的风险溢价

路透旧金山7月17日 - 美国原油期货周四上涨约2美元，因在周三美国扩大对俄罗斯实施制裁，今日一架马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，令俄罗斯和西方的紧张关系急剧升级。

油价早盘上涨，此前美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。

油价在下午扩大升幅，因一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，造成机上295人全部遇难。

金价周四急升1.3%，因马来西亚客机在乌克兰上空被击落后，投资者担心乌克兰动荡局势进一步加剧，遂在黄金中避险。

“市场担忧俄罗斯会以牙还牙，他们可能脑羞成怒，停止原油或天然气或钯金供应。那么市场突然就会出现供应不足，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

美国8月原油 连升第二日，上涨1.99美元，收报每桶103.19美元，为6月中来最高，且为2013年12月来最大的两天涨幅。

该合约在盘后交易中升至103.90美元高位，在2103 GMT，报103.79美元。

9月布兰特原油 在周四成为近月合约，该合约上涨0.72美元，收报107.89美元。该合约在盘后交易中继续上升，涨1.33美元，至108.50美元。(完)

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