国际油市：美国原油上涨2美元，因马航客机被击落及西方对俄罗斯追加制裁

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
* 一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落
* 美国对俄罗斯实施新制裁，增加原油的风险溢价
路透旧金山7月17日 - 美国原油期货周四上涨约2美元，因在周三美国扩大对俄罗斯实施制裁，今日一架马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，令俄罗斯和西方的紧张关系急剧升级。
油价早盘上涨，此前美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。
油价在下午扩大升幅，因一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，造成机上295人全部遇难。
金价周四急升1.3%，因马来西亚客机在乌克兰上空被击落后，投资者担心乌克兰动荡局势进一步加剧，遂在黄金中避险。
“市场担忧俄罗斯会以牙还牙，他们可能脑羞成怒，停止原油或天然气或钯金供应。那么市场突然就会出现供应不足，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
美国8月原油 连升第二日，上涨1.99美元，收报每桶103.19美元，为6月中来最高，且为2013年12月来最大的两天涨幅。
该合约在盘后交易中升至103.90美元高位，在2103 GMT，报103.79美元。
9月布兰特原油 在周四成为近月合约，该合约上涨0.72美元，收报107.89美元。该合约在盘后交易中继续上升，涨1.33美元，至108.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选