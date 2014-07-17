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市场报道 | 2014年 7月 18日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.55 -0.22 -0.47 1581684

搜狐 55.10 -0.91 -1.62 302246

网易 80.75 -0.93 -1.14 646059

百度 186.91 -2.51 -1.33 2397840

台湾

台湾积体电路 20.20 -0.73 -3.49 4482792

联电 2.40 -0.06 -2.44 218130

日月光 6.45 -0.11 -1.68 104908

硅品精密 7.56 -0.22 -2.83 786782

和信超媒体 1.06 +0.02 +1.92 232322

友达 4.48 +0.01 +0.22 79674

中华电信 30.38 -0.36 -1.17 71878

台湾国际航电 56.14 -0.55 -0.97 1080152

香港

中国移动 52.58 -0.40 -0.76 176012

中国联通 16.55 -0.10 -0.60 55779

中国电信 52.34 -1.06 -1.99 8041

中芯国际 4.66 -0.14 -2.92 18841

电讯盈科 6.13 -0.04 -0.65 1259

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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