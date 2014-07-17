日韩经济指标预测--7月18日-7月25日****

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月18日(五) 暂无重要经济数据公布 7月21日当周 7月21日(一) 暂无重要经济数据公布 7月22日(二) 暂无重要经济数据公布 7月23日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- -2.7% 进口(较上年同期) -- -3.6% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,090 7月24日(四) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -- +3.4% 全国整体CPI -- +3.7% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -- +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.0% 7月25日(五) 暂无重要经济数据公布(完)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选