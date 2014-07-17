《综述》马来西亚航空客机在乌克兰战区坠毁，机上295人罹难

乌克兰内政部官员Anton Gerashchenko在Facebook上表示：“刚才，就在Torez上空，恐怖分子用普京好意提供给他们的Buk防空系统击落了一架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的民用客机。”

Buk即为俄罗斯山毛榉之意，这是一种1970年代的车载式雷达制导导弹系统，在冷战时期被北约称作SA-11 Gadfly。其发射的导弹弹长5.7米、重量55公斤，最大射程28公里。

Gerashchenko还发布了一张照片，据他说这是周四在Torez镇中部拍摄的一座Buk导弹发射架。不过图像的真伪难以验证。俄塔社在6月29日援引顿涅茨克一位分离主义武装力量发言人的讲话称，他们已经掌握了一套Buk防空系统。

在反政府军担任军官的俄罗斯人Igor Strelkov于1337GMT在其社交媒体网页中写道，他的部队在同一地区击落一架Antonov An-26飞机。这是乌克兰军队使用的一种涡轮螺旋桨运输机。乌克兰官方对此没有发表评论。

马航MH-17航班当时可能在同一区域，当时距离该飞机从阿姆斯特丹史基浦机场起飞刚刚过去三小时。(完)