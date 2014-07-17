《综述》马来西亚航空客机在乌克兰战区坠毁，机上295人罹难

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
乌克兰内政部官员Anton Gerashchenko在Facebook上表示：“刚才，就在Torez上空，恐怖分子用普京好意提供给他们的Buk防空系统击落了一架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的民用客机。”
Buk即为俄罗斯山毛榉之意，这是一种1970年代的车载式雷达制导导弹系统，在冷战时期被北约称作SA-11 Gadfly。其发射的导弹弹长5.7米、重量55公斤，最大射程28公里。
Gerashchenko还发布了一张照片，据他说这是周四在Torez镇中部拍摄的一座Buk导弹发射架。不过图像的真伪难以验证。俄塔社在6月29日援引顿涅茨克一位分离主义武装力量发言人的讲话称，他们已经掌握了一套Buk防空系统。
在反政府军担任军官的俄罗斯人Igor Strelkov于1337GMT在其社交媒体网页中写道，他的部队在同一地区击落一架Antonov An-26飞机。这是乌克兰军队使用的一种涡轮螺旋桨运输机。乌克兰官方对此没有发表评论。
马航MH-17航班当时可能在同一区域，当时距离该飞机从阿姆斯特丹史基浦机场起飞刚刚过去三小时。(完)
(编译 张明钧/郑茵/许娜/王丽鑫 审校 徐文焰/李春喜/李爽)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选