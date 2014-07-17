《焦点》美国房市虽疲弱，初请失业金人数意外下降表明经济续强

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
**制造业畅旺**
美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦本周表示，她担心楼市问题，但并不认为这会阻碍经济复苏。美国经济今年第一季大幅萎缩，但此后即迎来反弹，第二季经济环比年率估计成长逾3%。
虽然房屋建设或许无法帮助提振经济，但制造业应会继续发挥重要作用。
费城联储发布的另一份报告称，7月企业活动指数升至23.9，为2011年3月以来最高，并高于6月的17.8。新订单指数创10年最高，工厂聘雇活动也加速。
请领失业金数据与7月非农就业报告调查时段有所重合，暗示7月非农就业岗位将继续大幅增加，6月为大增28.8万个。
就业岗位增幅已连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。
叶伦本周警告称，如果就业市场好转速度继续快于决策者预期，那么美联储加息可能比目前预想的更早、更快。目前分析师认为，美联储开始加息不会早于2015年下半年。(完) (编译 龚芳/王丽鑫/李爽 审校 张明钧/徐文焰/郑茵)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选