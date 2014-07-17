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货币新闻 | 2014年 7月 18日 星期五 07:31 BJT

《焦点》美国房市虽疲弱，初请失业金人数意外下降表明经济续强

**制造业畅旺**

美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦本周表示，她担心楼市问题，但并不认为这会阻碍经济复苏。美国经济今年第一季大幅萎缩，但此后即迎来反弹，第二季经济环比年率估计成长逾3%。

虽然房屋建设或许无法帮助提振经济，但制造业应会继续发挥重要作用。

费城联储发布的另一份报告称，7月企业活动指数升至23.9，为2011年3月以来最高，并高于6月的17.8。新订单指数创10年最高，工厂聘雇活动也加速。

请领失业金数据与7月非农就业报告调查时段有所重合，暗示7月非农就业岗位将继续大幅增加，6月为大增28.8万个。

就业岗位增幅已连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。

叶伦本周警告称，如果就业市场好转速度继续快于决策者预期，那么美联储加息可能比目前预想的更早、更快。目前分析师认为，美联储开始加息不会早于2015年下半年。(完) (编译 龚芳/王丽鑫/李爽 审校 张明钧/徐文焰/郑茵)
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