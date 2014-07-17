《焦点》美国房市虽疲弱，初请失业金人数意外下降表明经济续强

美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦本周表示，她担心楼市问题，但并不认为这会阻碍经济复苏。美国经济今年第一季大幅萎缩，但此后即迎来反弹，第二季经济环比年率估计成长逾3%。

费城联储发布的另一份报告称，7月企业活动指数升至23.9，为2011年3月以来最高，并高于6月的17.8。新订单指数创10年最高，工厂聘雇活动也加速。