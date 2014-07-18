美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德为逆回购背书，担忧债券泡沫化问题

有听众问布拉德，他是否担心债券收益率以及一场债券泡沫是否正在形成。

“债券收益率非常低，”布拉德回答道。“我对这个问题有些担心。我认为如果10年期公债收益率在160个基点，我会觉得这非常低。”指标10年期公债收益率周四报2.46%。

布拉德在其事先准备的讲稿中称，劳动参与率料下降，政府不应预期劳动力队伍大量扩增。

他指出，总工时指数显示完全恢复至危机前的水准，这表明失业率将继续下降。

布拉德对就业市场复苏以及劳动队伍不会大幅增加的观点与叶伦的看法相悖。叶伦认为就业市场有许多闲置劳动力。叶伦还认为，有大量人口准备在经济复苏时返回劳动力队伍，这一观点周四得到了白宫经济顾问委员会的支持。

布拉德还指出，接近实现美国联邦公开市场委员会(FOMC)的宏观经济目标，而政策距离恢复正常还较远。