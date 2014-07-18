美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德为逆回购背书，担忧债券泡沫化问题

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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有听众问布拉德，他是否担心债券收益率以及一场债券泡沫是否正在形成。
“债券收益率非常低，”布拉德回答道。“我对这个问题有些担心。我认为如果10年期公债收益率在160个基点，我会觉得这非常低。”指标10年期公债收益率周四报2.46%。
布拉德在其事先准备的讲稿中称，劳动参与率料下降，政府不应预期劳动力队伍大量扩增。
他指出，总工时指数显示完全恢复至危机前的水准，这表明失业率将继续下降。
布拉德对就业市场复苏以及劳动队伍不会大幅增加的观点与叶伦的看法相悖。叶伦认为就业市场有许多闲置劳动力。叶伦还认为，有大量人口准备在经济复苏时返回劳动力队伍，这一观点周四得到了白宫经济顾问委员会的支持。
布拉德还指出，接近实现美国联邦公开市场委员会(FOMC)的宏观经济目标，而政策距离恢复正常还较远。
“尽管这种不匹配情况目前不会导致宏观经济问题...但数年后随着经济继续扩张，可能带来问题，”布拉德称。(完) (编译 龚芳/李爽 审校 戴素萍)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)