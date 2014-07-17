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货币新闻 | 2014年 7月 18日 星期五 07:45 BJT

东欧情势：中国外交部称，对马航客机坠毁事件表示震惊

路透上海7月18日 - 中国外交部周五发表声明称，对于马来西亚航空公司客机在乌克兰坠毁一事感到震惊，并向遇难者表示深切哀悼。

外交部发言人在声明中称，中国正在核实航班上是否有中国公民，并希望尽快查明原因。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)
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