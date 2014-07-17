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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 07:55 BJT

更新版 1-美股业绩：IBM第二季软件营收逊于预期，股价下挫

IBM股价收报192.49美元，盘后股价下跌1.6%至189.45美元。

IBM亚太地区营收减少9%，日本以外地区大幅下滑，欧洲、非洲和中东则出现改善。中国营收减少11%，但较过去几季有所改善。

IBM第二季营收下滑2%至244亿美元，高于分析师预估的241亿美元。

净利增至41亿美元，合每股盈余(EPS)4.12美元，上年同期分别为32亿美元或2.91美元。

经调整后，IBM每股获利4.32美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的4.29美元。

硬件营收减少11%至33亿美元，为过去八个季度来第七次创下两位数跌幅。(完)

(编译/审校 白云/戴素萍/石冠兰)
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