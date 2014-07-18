金砖国家：7月17日股汇市收盘纵览

路透7月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月17日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收低0.4%，报1,062.59点。
中国股市：沪综指收跌，信用债风险升级与新股IPO将分流资金施压大盘
香港股市：几近收平，昆仑能源跳涨
中国汇市：人民币近收平却步6.20整数关，短期在窄幅震荡中观望
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拉美股市：巴西股市走跌，巴西股指Bovespa 在银行和商品个股打压下走低0.14%，报55,637.51点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，受累于利率前景
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南非股市：从纪录高点回落，未受央行升息影响，因主要海外市场黯淡且对估值忧虑打压人气。指标Top-40绩优股指数 收跌0.65%至46,642点，综合指数 跌0.55%，报51,789点。
南非汇市：兰特扭转升息后的涨势收低，因马来西亚客机在乌被击落消息影响
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印度股市：连续第三日上扬，银行股延续涨势，受惠于央行免除银行为基础建设放款所发行的长期债券强制提拨储备。NSE指数 收高0.21%至7,640.45点。BSE指数 涨0.04%至25,561.16点。
印度汇市：印度卢比微幅下滑，国有银行美元买盘及国际油价攀升打压卢比。卢比兑美元 收报60.18/19，周二报60.12/13。
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俄罗斯股市：指标股指 跌3.81%，报1,299.03点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.48%，报702.73点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.31%，至35.1820卢布；卢布兑欧元 跌2.35%，至47.6000卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 龚芳)