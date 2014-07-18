欧洲经济指标预测--7月18日-7月25日****

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月18日(五) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 5月 盈余162 盈余187 (经季节调整)(亿欧元) 盈余230 盈余215 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出1,070 7月21日当周 7月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 6月 持平 -0.2% (较上年同期) -0.7% -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +3.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +6.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 5月 -- -0.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.2% 7月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差28.20 顺差27.74 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 114.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差85.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 正11 7月23日(三) 0645 法国企业景气指数 7月 98 98 0800 意大利贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差24.5 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 -- 正4 1400 欧元区消费者信心指数 7月 负7.40 负7.40 7月24日(四) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 48.0 48.2 服务业PMI 48.5 48.2 综合PMI -- 48.1 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 52.0 52.0 服务业PMI 54.5 54.6 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 52.0 51.8 服务业PMI 52.9 52.8 综合PMI 53.0 52.8 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -- +0.40% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +2.60% 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- -0.5% (较上年同期) -- +3.9% 0900 意大利消费者信心指数 6月 105.0 105.7 7月24-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) -1.3% -2.1% 7月25日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 9.0 8.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 109.4 109.7 企业现况指数 114.6 114.8 企业预期指数 104.6 104.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +1.1% +1.0% 民间贷款 -1.8% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +0.9% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 0830 英国GDP(较前季) 第二季初值 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.0% (完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)