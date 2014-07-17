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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 07:50 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月18日

路透香港7月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：（1美元=7.7506港元      ）
                                                                                                    
 美股道琼工业指数      周四收低161.39点或0.94%，报16,976.81点。标准普尔500指数录得4月10日来最大单日
 百分比跌幅，之前一马来西亚客机在乌克兰东部，和俄罗斯接壤的边境附近被击落。
                                                                                                    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       173.860   -1.41      11773            13.475      -0.63
 中国铝业                       9.760   -0.91      38034             3.026      -0.47
 中国移动                      52.580   -0.76     176012            81.505      -0.42
 中国人寿                      39.380   -1.72      26600            20.348      -0.98
 中石油                       129.760   -1.17      12935            10.057      -1.01
 中石化                        93.850   -0.71      20359             7.274      -1.03
 汇丰控股                      51.030   -1.45    1127245            79.103      -0.87
 中电信                        52.340   -1.99       8041             4.057      -1.06
 中国联通                      16.550   -0.60      55779            12.827      -1.33
 兖州煤业                       7.370   -1.99      13486             5.712      -2.02
 华能国际                      47.710   -1.63      35071             9.245      -0.70
 南方航空                      15.540   -1.15       5561             2.409      -1.28
 东方航空                      15.500   -2.21       4127             2.403      -1.93
 中芯国际                       4.660   -2.92      18841             0.722      -2.38（完）
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