《香港报摘》--经济日报7月18日

台湾汇市：台币随日韩等亚币收升，交投冷清短线看美元和外资脸色

* 台币兑美元跟随日韩等亚币收升 * 交投冷清，短线看美元及外资脸色 * 未脱汇率操纵观察名单，央行干预空间受限 * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.400 路透台北4月17日 - 台币兑美元周一收升；交易员表示，随国际美元走弱，今 天日、韩元等亚币均呈升值格局，台币亦跟着走升，惟国际上主要市场均休市，交投偏冷， 成交量进一步萎缩。 他们指出，美国财政部上周五公布最新汇率报告显示，没有国家／地区被列汇率操纵国 ，但台湾如预期仍在汇率操纵国／地区观察名单中；此举显示，央行往后干预的空间有限， 台币短线看美元走势及外资的脸色。 〞今天大家都跟着日圆升啊，美国公布汇率报告多多少少有些影响啦，代表以后央行还 是得乖乖听话。〞一大型银行交易员说。 他们表示，因美元走弱，今天日圆、韩元等亚币均走扬，台币跟随亚币升值，盘中一度 升破30.300大关，随即吸引大型进口商进场买入美元，抑制台币升势；国际上主要市场均休 市，外资进出金额都不大，交投清淡。 他们指出，东北亚地缘政治紧张情势虽升高，