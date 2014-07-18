《香港报摘》--经济日报7月18日

标题新闻：马来西亚4月1-15日棕榈油产品出口较上月同期增长12.9%至572,910吨--SGS
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条：
--大埔岚山1期在上车热潮下开价，首批260伙，开放式户价单定价194.6万至223.6万港元。 * 其他： --新一批100亿元通胀挂鈎债券（iBond 4）即将接受市民认购，分析预料首次派息率将介乎3.5厘至4厘水平。市场预料规格会维持过往3批。
--信银国际调低人民币存款息率，现时客户以30万元人民币开户的定存，1年期息率由原先的3.15厘，减至2.95厘。
--水泥股陆续发布喜讯，最新为金隅股份 。金隅表示，受惠上半年房地产开发板块结算收入增加，经过初步测算，上半年净利润将扭转去年同期按年下跌的命运，按年增幅料不高于10%。（完）
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注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 台币兑美元跟随日韩等亚币收升 * 交投冷清，短线看美元及外资脸色 * 未脱汇率操纵观察名单，央行干预空间受限 * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.400 路透台北4月17日 - 台币兑美元周一收升；交易员表示，随国际美元走弱，今 天日、韩元等亚币均呈升值格局，台币亦跟着走升，惟国际上主要市场均休市，交投偏冷， 成交量进一步萎缩。 他们指出，美国财政部上周五公布最新汇率报告显示，没有国家／地区被列汇率操纵国 ，但台湾如预期仍在汇率操纵国／地区观察名单中；此举显示，央行往后干预的空间有限， 台币短线看美元走势及外资的脸色。 〞今天大家都跟着日圆升啊，美国公布汇率报告多多少少有些影响啦，代表以后央行还 是得乖乖听话。〞一大型银行交易员说。 他们表示，因美元走弱，今天日圆、韩元等亚币均走扬，台币跟随亚币升值，盘中一度 升破30.300大关，随即吸引大型进口商进场买入美元，抑制台币升势；国际上主要市场均休 市，外资进出金额都不大，交投清淡。 他们指出，东北亚地缘政治紧张情势虽升高，
* 招标品种：国开行1/7/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月18日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、保险) * 预测区间：3.50%-3.65%；4.20%-4.30%；4.07%-4.14% * 预测均值：3.57%；4.27%；4.11% 路透上海4月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和10年期固息 债。路透调查显示，中国一季度GDP增速超预期，现券收益率周一大涨，市场情绪能否企稳 ，及收益率走高后配置需求会否增加有待观察；预计三期债收益率预测均值分别落在3.57% 、4.27%和4.11%。 “今天情绪太差了，明天也不好说，啥行情还不知道呢，”北京一银行交易员称。 中国经济春意盎然，一季度GDP增速6.9%创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消 费等指标齐超预期。不过多数分析人士认为，一季度经济增长虽实现开门红，但可能会是全 年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而