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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报7月18日

* 要闻版头条：

--大埔岚山1期在上车热潮下开价，首批260伙，开放式户价单定价194.6万至223.6万港元。 * 其他： 　　--新一批100亿元通胀挂鈎债券（iBond 4）即将接受市民认购，分析预料首次派息率将介乎3.5厘至4厘水平。市场预料规格会维持过往3批。

--信银国际调低人民币存款息率，现时客户以30万元人民币开户的定存，1年期息率由原先的3.15厘，减至2.95厘。

--水泥股陆续发布喜讯，最新为金隅股份 。金隅表示，受惠上半年房地产开发板块结算收入增加，经过初步测算，上半年净利润将扭转去年同期按年下跌的命运，按年增幅料不高于10%。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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