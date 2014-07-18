美国与加拿大经济指标预测--7月18日-7月25日****

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月14日当周
7月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.6% +1.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 83.0 82.5
现况指数 97.0 96.6
预期指数 74.0 73.5
1400 美国领先指标 6月 +0.5% +0.5%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月11日当周 -- 136.1
7月21日当周
7月21日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 6月 -- 正0.21
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 6月 -- --
7月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月19日当周 -- +0.1%
1230 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
未经季节调整CPI (较上年同期) +2.1% +2.1%
扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月) +0.2% +0.3%
扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期) +2.0% +2.0%
实质所得 -0.2% -0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月19日当周 -- +4.1%
1300 美国房价(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +5.9%
美国房价指数 -- 211.4
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 495 489
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 正3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 6月 -- +0.3%
7月23日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月18日当周 -- 341.1
再融资指数 -- 1327.4
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.7%
7月24日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 -- 30.2
四周均值(万人) -- 30.9
续请失业金人数(万人) 7月12日当周 -- 250.7
1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 57.3 57.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48 50.4
美国新屋销售(较前月) -- +18.6%
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 -- 正6
7月25日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 96.3
1230 美国耐久财订单 6月 +0.7% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.4% +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% +0.7%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月18日当周 -- -- (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 李爽)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)