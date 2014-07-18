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市场报道 | 2014年 7月 18日 星期五 08:08 BJT

****敬告客户：路透中文快讯“美国重要政经日程”7月18日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

7月18日之“美国重要政经日程”报导因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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