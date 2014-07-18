《全球汇市》日圆大幅上扬，因马航客机被击落引发避险需求

“日圆受追捧，但未达到之前避险买盘的程度。日圆的优势已不那么大，因日本正成为经常帐赤字国家，且通胀上升势头日益站稳脚跟。”
美元兑日圆 持平，报101.205，隔夜跌近0.5%，创4月初以来最大单日跌幅。若跌穿101.60日圆，将使美元跌至两个月低位。
欧元兑日圆 盘旋在稍早触及的五个月低点136.715附近，该货币对本周迄今已跌约0.9%。
欧元兑美元 距离一个月低位1.3512仍近在咫尺。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3515 1.3526 -0.08 -1.67 1.3745
美元/日圆 101.19 101.15 +0.04 -3.90 105.30
欧元/日圆 136.76 136.82 -0.04 -5.51 144.73
美元/瑞郎 0.8979 0.8972 +0.08 +0.57 0.8928
英镑/美元 1.7085 1.7098 -0.08 +3.20 1.6556
美元/加元 1.0759 1.0761 -0.02 +1.31 1.0620
澳元/美元 0.9339 0.9351 -0.13 +4.78 0.8913
新西兰元/美元 0.8662 0.8668 -0.07 +5.56 0.8206
澳元/日圆 94.510 94.590 -0.08 +0.70 93.850
新西兰元/日圆 87.680 87.680 +0.00 +1.47 86.410
英镑/日圆 172.88 172.95 -0.04 -0.83 174.33
澳元/新西兰元 1.0778 1.0784 -0.06 -0.65 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王丽鑫/郑茵/李爽 审校 徐文焰)