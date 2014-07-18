美股业绩：超微第二季出现亏损，盘后股价大跌15%

超微一直在扩大进入游戏机和低功率伺服器(服务器)等新市场，其目标是在2015年底前有半数的营收要来自这些额外业务。但销售个人电脑芯片目前仍为公司主要业务。

“公司的转型时间会更久一些。他们采取了正确的举措，但我们不认为现在是投资人出手的时候，”Stifel Nicolaus分析师Kevin Cassidy表示。

在周四公布财报后股价大跌前，超微股价在过去三个月已上涨了24%。

超微第二季营收成长24%至14.4亿美元。该公司表示，第三季营收将较第二季成长2%，加减3%。这将为14.7亿美元左右。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第二季营收为14.4亿美元，第三季为15.7亿美元。