美股业绩：超微第二季出现亏损，盘后股价大跌15%

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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超微一直在扩大进入游戏机和低功率伺服器(服务器)等新市场，其目标是在2015年底前有半数的营收要来自这些额外业务。但销售个人电脑芯片目前仍为公司主要业务。
“公司的转型时间会更久一些。他们采取了正确的举措，但我们不认为现在是投资人出手的时候，”Stifel Nicolaus分析师Kevin Cassidy表示。
在周四公布财报后股价大跌前，超微股价在过去三个月已上涨了24%。
超微第二季营收成长24%至14.4亿美元。该公司表示，第三季营收将较第二季成长2%，加减3%。这将为14.7亿美元左右。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第二季营收为14.4亿美元，第三季为15.7亿美元。
超微股价收跌1.93%至4.57美元，盘后交易重跌15.3%至3.87美元。(完) (编译 洪曦/戴素萍 审校 龚芳)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)