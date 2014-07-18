港报财经评论：刺激走旧路反害了国企--信报7月18日

刺激走旧路反害了国企/ 习广思

联储局主席耶伦化身财演，科网股高估值一事，市场早在几个月前已在担心，纳指及社交媒体股大幅调整，耶伦的担忧有点迟，而且市场早就消化有关高估值的忧虑，科技股在周三晚已懒理耶伦警告。环球股市前景以欧美前景较清晰，美股近期公司业绩多报捷，即使不太被看好的金融股亦交出成绩；加上企业并购消息不断，21世纪霍士有意并购时代华纳消息，周三晚刺激后者股价急涨，低息环境续利好并购及融资活动。美银美林最近基金经理调查显示，投资者情绪高涨，基金经理对股票配置是13年来新高。与此同时，有近70%基金经理预期未来12个月通胀和短期利率上升。一边估加息，一边对股市乐观，芬佬已逐步消化美国加息预期？

中国经济第一季急滑，第二季强推“微刺激”稳住增长；加上定向宽松措施，阻止经济下滑并见回稳，但市场并不收货，第三季谷增长措施及宽松的期望犹在。中国内地媒体披露，国务院下达“军令状”，总理李克强要求必须保证完成经济目标，这其实是呼应早前政策不出中南海的说法。报导指出，地方政府落实政策动怍慢，而且选择性地执行，就算定向宽松针对微小企，但融资难题未有改善过。事实上，地方与中国在政策上的偏差或博弈，与中国持续大力打贪有莫大关系，因人心不稳很容易令政策不通，从而影响经济。

这个“军令状”，亦可见中国对全年增长达7.5%仍耿耿于怀，很大机会重走旧路，即再加大力度刺激。然而，中国政府重推刺激到底是否好事？中国的矛盾是，既不想放弃增长，又希望在稳定状态下进行改革。美银美林策略师崔巍便提出一个观点，中国愈是推财政及货币刺激措施，H股吸引力便愈低。崔巍的立论是，刺激措施稳定了经济，但同时导致企业债务增加，影响盈利质量，并推高逾期贷款上升，现时国企指数非金融类成分股经市值加权平均负债比率是61%，是2009年第三季度以来最高水平。彭博资讯指出，H股指数成分股的自由现金流总额降至2011年第四季以来的低水平。

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美元走势不宜太乐观/ 苏子

本以为市场知悉，联储局主席耶伦本周在国会听证会的证词内容后，应会趁机炒作美国将提早进入加息周期，而令汇市有较大波幅出现，美元有望因此向上作出重大突破，从而脱离已持续多时的上落市闷局；可惜，结果美元的表现却再一次令一众看好者感到失望，特别是美汇指数在本周三升破20天保历加通道的80.5顶部阻力后；高位仅见80.58便乏力再升，仍未能出现单边升市，昨天欧洲市更曾回落至上述通道顶部以下波动。至于美元兑日圆最近两个交易天，升至20天平均线阻力附近已遇上严峻阻力，未能受惠联储局可能提早加息的利好因素而顺利突破102日圆阻力关口。昨天欧洲市美元兑日圆已回落至101.4日圆水平以下，暂时最低曾见101.37日圆水平。连日来美元兑日圆未能趁机成功向上作出重大突破的原因，则与美国10年期国债息率始终未见大幅走高，仍在2.6厘阻力水平以下上落有关。

美国债息未能借助耶伦对息口走势透露较强硬的讯息而明显走高，反映债市的大户并不认同联储局可能提前加息的市场观点，而这亦解释了为何美元的升势可以如此快便露出疲态，仍未能以单边市形式继续上升！即使最有合理理由解释可以大幅下跌的欧罗兑美元（因为欧洲央行有可能加推刺激措施，以及欧债危机有可能重燃），但近日竟然仅跌至1.3518美元低位便已回稳过来，始终未见有巨大沽盘趁机把汇价推低至1.35美元心理关口以下。

欧罗兑美元未能借助连串利淡因素成功大幅走低，这种应跌不跌古怪走势，使人十分怀疑，稍后汇价即使可以下破1.35美元心理关口，能否有足够动力成功展开急劲的单边跌市。小心欧罗兑美元若未能在未来一至两个交易天顺利跌破1.35美元心理关口，反而更掉头回升并返回本月7日的1.35美元低位以上波动及收市，届时欧罗兑美元或在目前市场一片看淡声中转弱为强，并以上落市模式上试1.37/1.3735美元阻力。短线而言，除非美国10年期债息能够升回2.6厘以上，配合届时美元兑日圆亦能成功突破102日圆阻力关口，否则，美元的走势仍然不宜太过乐观，投资者应继续采取上落市的交易策略。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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