港报财经评论：炒央企改革，荐津发锦江--经济日报7月18日

炒央企改革，荐津发锦江/ 林瑞芬

台风逼近，大市又见胶着，成交额只有520亿港元。恒指收报23,520，跌0.01%，守50天线23,000，反覆上试23,500至24,000阻力区未变。年来，中港股只围绕主题投资，皆因股指动力不及美股。难得中国内地积极推动央企改革掀序幕，捉紧主题，可留意天津发展 及锦江酒店 。建议留意天津发展，此股早前已不断有重组注资的预期，但始终需要落实这一步。此公司为天津市驻港窗口公司，母公司为津联集团。本周，集团刚公布主席于汝民因届退休之龄而辞任，总经埋吴学民亦辞任，公司执董郝非非也辞任，改由母公司津联集团董事长曾小平兼任主席，王志勇已获委任为公司总经理。而天津港发展 主席张丽丽已获委任为公司执董，被视为重组预期加快的前奏。

5月天津市国资委已发布文件，要求各市管企业制定国企股份制改革和上市工作的五年规划，提出各年度工作任务和目标。当月，津发已向控股股东津联出售了近几年盈利表现一般的王朝酒业 全数44.7%持股，即5.58亿股，现金总代价8.9亿港港元，相当于每股作价1.59港元。集团从事提供港口服务、提供公用设施（包括供电供热）、酒店及经营商业房地产相关等业务，另透过联营公司从事升降机及扶手电梯的产销。业务比较杂乱，好坏参半，2009年度曾录得亏损，2011年度纯利倒退7.8%，2012年度纯利倒退5.5%，2013年度因有特殊收益纯利增长70%，相对北京窗口公司北京控股 已有明确盈利稳定的公用业务，天津发展盈利面的不稳定，确是多年来市场不看好的主因，2012年度每股帐面资产净值为9.4港元，2013年度10.3港元，股价长年低于帐面值。

出售王朝酒业之后，据美银美林于5月报告的估算，集团的净现金将由2013年底的41亿港元增至50亿港元，相信有一定财力应对未来的收购，有较高机会全部/大部分以现金支付作价。预期而言，未来最大机会注入的是医药业务。天津发展10天、20天及50天平均线已汇聚，5.6至6.5港元间争持待变，小注收集博升穿6.5港元，上望7港元以上，昨收报6.29港元，升2.3%。

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业绩续好转，中兴候低吸/ 余少文

中港股市齐跌，国企成交额缩减，在等大市回升讯号。至于早前发盈喜修正的中兴通讯 ，业绩持续好转，若然股价在牛皮市况回吐，可以低吸。A股昨日偏软，国指跌8点，收报10,467点，成交跌至不足89亿港元，仍有36%主板H股逆市升；红筹升30点或0.7%，收报4,552点，连升六日，是4月初以来首次，继续靠电讯股和能源股，成交55亿港元。提及的国指成交额20天平均值，连续三日低于100亿港元，大市仍未有回升迹象，若然国指出现放量走高，有机会走出横行格局，暂时要等。盈喜股中，中兴日前发出盈利预测修订，由较早前预测上半年增长1.6倍至2.2倍，上调至增长2.2倍至2.7倍，半年可赚10亿人民币至11.5亿人民币，由于盈利作出修正，被认为是公司核心业绩持续好转。

公司解释盈利急升，是因为加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，预期总体毛利率和毛利总额均有较大提升。而新盈利剔除首季赚6.2亿人民币，即第二季获利3.8亿至5.3亿人民币，由于去年同期只赚1亿人民币，即第二季同比增长2.8倍至4.3倍。不过，中兴在2012年业绩出现滑铁卢前，第二季和第四季是全年最赚钱的两个季度，尤其第四季，而下半年又较上半年赚钱，虽然今年第二季盈利较首季回落，但上半年至少赚10亿人民币，即全年赚超过21亿人民币的难度不大。

中兴过去业绩显示，下半年普遍较上半年多赚70%至1倍，即全年有望赚至少27亿人民币，略高于市场预期的26亿人民币。中兴下半年业绩能否显着增长，要看LTD-FDD混合组网牌照发放后，电讯商会否加大4G的投资额，再加上手机业务，下半年业绩乐观。三家电讯商合组铁塔公司，可为中国联通 和中国电信 节省部分资本开支，或可用于购买额外的通讯设备用于农村地区及赶上中国移动 的网络覆盖，可以给予电讯备设商机会，中兴可分一杯羮。而以彭博预测盈利计算，未来三年每股盈利（EPS）复合增长38%，以昨日收市价16.52港元计算，今年预测PE只有17倍，又以PEG不足1倍来看，在业绩重拾增长下，现价是吸引。

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