芝加哥期市：美国小麦料录得三个月来最大单周涨幅，因黑海形势紧张

11月大豆 本周涨近1.5%，为四周来首周周线上扬。

一架马来西亚航空的客机周四在乌克兰东部遭击落，造成机上295人全部丧生，让乌克兰政府与亲俄叛军的冲突猛然升温。

乌克兰和俄罗斯都是全球主要的小麦供应国，马航客机坠落的消息引发市场担心俄乌两国间持续了四个月的冲突将升级，从而可能抑制该地区的谷物出口。乌克兰亦是全球第三大玉米出口国。

阿根廷一地方商会称，重要的出口枢纽Rosario的所有谷物出口周四因罢工而陷入瘫痪，令出口在收获期最繁忙的时候受阻。

天气预测机构商品气象集团(Commodity Weather Group)预测，2014年度美国玉米单产将为每英亩171蒲式耳，将超越2009年164.7蒲式耳的记录高点。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 548.75 -2.00 -0.36% +2.05% 578.47 49

CBOT玉米 386.75 -0.50 -0.13% +1.31% 425.03 17

CBOT大豆 1090.25 -3.75 -0.34% +0.37% 1190.13 8

CBOT稻米 $13.27 -$0.02 -0.11% +2.87% $13.50 29

美国原油 $103.77 $0.58 +0.56% +2.54% $104.46 58

汇率

欧元/美元 $1.352 $0.000 -0.04% -0.38%

美元/澳元 0.934 -0.002 -0.26% -0.25%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 李爽/许娜)