《中国债券市场每日交易备忘》--7月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国南昌银行至多10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6602% 淮南矿业集团20亿元人民币八个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行和农行主承 重庆两江新区开发投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 南山集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和兴业银行主承 湖南黄金集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 沈阳市政集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 湖南轻工盐业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行和交行主承 招金矿业 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和兴业银行主承 辽宁国资经营4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，广发银行和光大银行主承 湖南轻工盐业集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和交行主承 天津航空10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行和国开行主承 苏州高新区经济发展集团10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，东海证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 山东省政府自发54.8亿元五年期固息地方债1458001，票面利率3.75% 山东省政府自发41.1亿元七年期固息地方债1458002，票面利率3.88% 山东省政府自发41.1亿元10年期固息地方债1458003，票面利率3.93% 江苏南通二建集团7.5亿元七年期固息债1480392，票面利率8.10% 财政部代理发行234亿元三年期固息地方债149106，票面利率4.15% 财政部代理发行234亿元五年期固息地方债149107，票面利率4.28% 深圳市地铁集团30亿元一年期短融041454045，票面利率4.95% 江苏扬农化工集团10亿元一年期短融041458053，票面利率5.40% 中国中冶 40亿元一年期短融041451042，票面利率5.40% 徐工集团工程机械25亿元一年期短融041455028，票面利率5.20% 中银国际证券15亿元三个月期短融071437003，票面利率4.90% 厦门国贸 7亿元一年期短融041457003，票面利率5.25% 中电远达 2.7亿元一年期短融041458055，票面利率5.49% 四川成渝 3亿元10年期投资人选择权(5+5)中票101454040，票面利率6.30% 北京城建集团15亿元三年期中票101464030，票面利率5.90% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元三年期固息债140440，票面利率4.92% 农发行50亿元五年期固息债140441，票面利率5.07% 财政部280亿元10年期续发固息国债140012，参考收益率4.1832% 财政部216.56亿元三年期储蓄国债141705，票面利率5.00% 财政部159.30亿元五年期储蓄国债141706，票面利率5.41% 农业发展银行50亿元三年期固息债140440，票面利率4.92% 农发行50亿元五年期固息债140441，票面利率5.07% 临沂未来科技城开发建设集团15亿元七年期固息债1480408，票面利率7.49% 华电集团40亿元九个月期超短融 中国航天科工集团20亿元九个月期超短融 中国建材国际工程集团9亿元一年期短融 衣念(上海)时装贸易有限公司5亿元一年期短融 新余钢铁 16亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 五矿集团30亿元九个月期超短融011333008到期兑付，票面利率5.20% 大唐发电 40亿元100天期超短融011423002到期兑付，票面利率4.95% 大连国有资源投资有限公司3亿元一年期短融041351027到期兑付，票面利率5.10% 中国电力建设集团7亿元一年期短融041359050到期兑付，票面利率4.50% 新疆城建集团4亿元一年期短融041360044到期兑付，票面利率6.20% 重庆商业投资集团5亿元一年期短融041364026到期兑付，票面利率7.00% 民生银行 3亿元一个月期同业存单111415004到期兑付，发行价99.62元 国电集团50亿元九个月期超短融011309006到期兑付，票面利率5.10% 工商银行 105亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090501到期兑付，票面利率3.28% 工商银行 55亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债090502到期兑付，基本利差0. 58% 广核集团25亿元三个月期超短融011464002到期兑付，票面利率4.65% 05首都机场债 058017 付息 06长春城开债 068034 付息 13三峡MTN003 101352003 付息 13陕建工MTN001 101359002 付息 13井神MTN001 101366002 付息 10中航技MTN1 1082123 付息 11国开27 110227 付息 11国开43 110243 付息 12芜中小债 1280209 付息 12鹤岗债 1280210 付息 12内江投资债 1280211 付息 12中石油MTN2 1282254 付息 12丹东港MTN1 1282255 付息 12中航工MTN1 1282256 付息 12沪青浦SMECN1 1283019 付息 13进出06 130306 付息 13白银城投债 1380237 付息 09工行02 090502 付息 10马建投债 1080077 付息 10云港集团债 1080078 付息 11附息国债02 110002 付息 11国开04 110204 付息 11中建MTN2 1182205 付息 12储蓄09 121709 付息 12储蓄10 121710 付息 12青交投MTN1 1282257 付息 12新汶MTN2 1282258 付息 12桂高峰MTN1 1282259 付息 10国开17 100217 付息 10中广核MTN1 1082124 付息 11蒙高路MTN1 1182206 付息 11华能集MTN3 1182207 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报报导，上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司日前发布《关于关键期限国债开展预发行（ 试点）交易有关事项的通知》，宣布从7月31日起全部关键期限国债将在上交所开展预发行交易。 --第一财经日报报导，日前从国家开发银行内部获悉，该行已经从央行获得3年期1万亿元的抵押补充贷款(PSL )，但目前上述PSL的偿还来源在国开行内部尚未有统一安排。 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/李宏薇；审校 边竞)