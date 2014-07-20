主要国家经济指标预测--7月21日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 6月 持平 -0.2% (较上年同期) -0.7% -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +3.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +6.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 5月 -- -0.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.2% 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 6月 -- 正0.21 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 北美半导体设备订单出货比 6月 -- -- 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月18日(五) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 5月 盈余89 -- (经季节调整)(亿欧元) 盈余195 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 流入603 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) +2.4% +2.3% 央行核心CPI(较前月) -0.1% -0.2% (较上年同期) +1.8% +1.7% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +2.2% +0.6% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 81.3 83.0 现况指数 97.1 97.0 预期指数 71.1 74.0 1400 美国领先指标 6月 +0.3% +0.5% (完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。