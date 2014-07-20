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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--7月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    　   预估值      前值     
    7月21日(一) 
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 6月        持平        -0.2%
                                 (较上年同期)                       -0.7%        -0.8%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              5月          --        +3.8%
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                     --        +6.2%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              5月          --        -0.2%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                     --        +2.2%
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                      6月          --       正0.21
    2200  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
          北美半导体设备订单出货比                        6月          --           -- 
    
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     　 现值      预估值
    7月18日(五)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)       5月           盈余89       --
                              (经季节调整)(亿欧元)                  盈余195       --
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                  流入603       --
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            6月            +0.1%      持平
                             (较上年同期)                             +2.4%     +2.3%
                央行核心CPI(较前月)                                   -0.1%     -0.2%
                           (较上年同期)                               +1.8%     +1.7%
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                 5月            +2.2%     +0.6%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数          7月初值           81.3      83.0
                                   现况指数                            97.1      97.0
                                   预期指数                            71.1      74.0
    1400  美国领先指标                                 6月            +0.3%     +0.5% (完)
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