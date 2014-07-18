台湾央行：共发行800.5亿台币存单，存单发行余额减2亿

标题新闻：美国5月页岩油产量预计将增加12.3万桶/日，至519万桶/日-美国能源资料协会(EIA)
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路透台北7月18日 - 台湾央行周五公布，共发行800.5亿台币存单，与今日存单到期金额802.5亿相较，存单发行余额减少2亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 737.5
91天期 0.93 52.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行2,259.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,004.75亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负150亿台币，累积超额准备为负2,430亿台币，加计前期1%的超额准备为负1,450亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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