《香港报摘》--其他报纸重要消息7月18日

* 明报：

--港府将于今日公布第四批通胀挂钩债券(iBond 4)的销售详情，债券将由23日开售，31日结束，发行金额仍为100亿港元。昨日再有券商推出认购认惠，而大行中除渣打银行 、东亚银行 外，其他继续按兵不动。

--香港漫画界人物黄玉郎数年前向耀莱 回购一手创办的漫画出版公司“玉皇朝”，事隔四年可能再藉股上市，电影人林小明旗下的寰宇国际 有意收购玉皇朝，寰宇本次可能会透过发行新股进行收购，交易完成后黄玉郎将成为寰宇的大股东。 * 星岛日报：

--新鸿基公司 旗下附属亚洲联合财务，将借助内地最大生活服务类平台58.com庞大的用户数量及相关数据，推广借贷业务，进一步开拓内地市场。58.com拟将其网站对有借贷需求的客户，转介至亚洲联合财务；后者可为客户提供额度介乎2,000元至100万元人民币、平均期限为一年的贷款服务。 * 苹果日报：

--冠君产业信托 旗下朗豪坊租务总经理梁惠敏称，年初至5月销售额录得双位数增长，料全年平均续租租金升幅更胜去年；商场年底会引入UNIQLO及新戏院，继续以中档定位吸引顾客。

--复星国际 董事长郭广昌继之前投资英国首饰企业、美国女装品牌、美国电影制作公司，昨日宣布投资西班牙火腿同酒类制造商Osborne，但未透露投资金额。 * 东方日报：

--金沙中国 第二季度三项重要指标全部低过市场预期，六月份贵宾厅收入显着减少两成。分析认为，除现有负面因素外，澳门博彩业未来或要面对市场有机会饱和问题，例如金沙及银娱 正兴建新赌场。 * 文汇报：

--五矿资源 表示，铜资产保持稳健，年度至今产量较上年增长4%，今年产铜目标为17.7万吨至19万吨，其中Kinsevere矿山生产创半年度纪录，按年增长13%，同时对柴油发电量的需求大幅减少，年内产铜（电解）目标升至最多6.8万吨。

--敏华控股 日前与深圳国际 签订战略合作协议，深圳国际将为敏华定制专用仓库和产品展示中心，利用深圳国际的城市综合物流港项目，进一步扩大集团的销售网络。 * 大公报：

--香港中华厂商会的调查显示，由于海外及内地环境改善进度缓慢，受访企业料今年出口及内销业务前景与去年大致持平。同时，由于珠三角劳工成本连年上涨及民工不足情况日见严重，32%受访企业表示，未来三年考虑将工厂搬到成本较低地区，包括：广东偏远地区、东盟和南亚等。

--近期楼市炒风重燃，但瑞银继续泼冷水。瑞银香港策略分析师梁裕昌表示，美国结束六年量宽，导致本地楼市结束十年牛市，预期今明两年楼价将分别下跌10%至15%，并透露该行正减持地产股。（完）