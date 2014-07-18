《焦点》中国高层频频把脉经济，清晰政策信号让市场吃下定心丸

* 上半年经济数据揭晓，高层频频召开会议把脉经济

* 清晰传递出区间调控和定向调控的政策信号

* 分析师认为今年增速落在7.3-7.7%均可谓实现目标

发稿 乔艳红

路透北京7月18日 - 在中国发布上半年宏观经济数据前夕，中国高层领导密集召开经济座谈会，把脉经济形势的同时亦引导市场预期。会议上发出区间调控和定向发力的清晰政策信号，再加上二季度经济增速站上7.5%，给担心经济下行的市场服下一颗“定心丸”。

国务院总理李克强本周一和周二先后与企业和专家学者召开经济形势座谈会，周三主持国务院常务会议。这些会议都强调了政府的承诺：必须确保经济运行处于合理区间，注重实施定向调控，且有信心实现今年7.5%左右增长目标。

分析人士认为，经济增速落在7.3-7.7%之间其实都算是完成了目标，而随着前期稳增长举措效应进一步显现，政府加快简政放权激发市场活力，在外需回暖、内需趋稳之际，实现全年目标可期。

“7.5%左右是一个区间的概念，7.3-7.7%都是7.5%左右，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，政府是要引导预期适应新的区间目标，这和宏观调控区间管理工具上下限的创新也比较匹配。他并认为，今年经济增速落在7.4-7.5%左右的可能越来越大。

李克强在周二与专家学者座谈时，也再度阐释了用多重目标代替单一增速来考察经济的思路。他表示，把握经济运行合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就业、收入等民生内容。

“只要我们的发展有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在，增速比7.5%高一点或低一点，都是可以接受的，”李克强称。

中国4月以来出台一系列“微刺激”政策，包括推进棚改和铁路基础设施等重大项目建设，扩大小微企业税收优惠范围，定向降准等。在政策暖风下，经济短期企稳迹象初显，二季度经济增幅小幅反弹并站上7.5%。

“经济大致会在一个区间内企稳，0.1或0.2个百分点可以，但0.3或0.5个百分点是不可能的，空间没有大家想像的那么大，”安信证券高级宏观分析师尤宏业称。

中国国家统计局周三公布，二季度中国国内生产总值（GDP）同比增长7.5%，高于上半年的7.4%，主要受工业和投资增速回升带动。

**喷灌和滴灌式的宏观调控**

今年中国政府在宏观调控时倚重差别化的定向措施，以兼顾稳增长和调结构的任务。李克强7月初在湖南长沙主持召开部分省份和企业座谈会上明确提出这一理论思路：实施定向调控是宏观调控方式的创新，是区间调控的重要组成部分，也是对区间调控的深化。

他在本周的专家学者座谈上做出更为形象的阐述：“必须坚持在区间调控的基础上，注重实施定向调控，也就是保持定力、有所作为、统筹施策、精准发力，在调控上不搞‘大水漫灌’，而是抓住重点领域和关键环节，更多依靠改革的办法，更多运用市场的力量，有针对性地实施‘喷灌’、‘滴灌’。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为，现在通过宏观调控要把增长的底线守住，就是说不发生系统性的金融风险，不发生大面积的企业倒闭，而且一定要以保就业为底线，就业保证了收入增长就比较平稳，消费就会比较平稳，和消费相关的制造业等就会比较平稳。

“现在通过比如基础设施投资，包括稳增长，比如深化改革、改善企业发展环境等等多种措施，基本上把整个增长的水平稳定在7%-8%之间，”他说，这样一个环境提供了可以实现增长性调整的可能。

“这种增长性调整比衰退性调整的损失和代价要小很多，而且它给企业提供的转型调整的环境要好得多，”他表示。

国内大型投行--中金公司认为，定向宽松政策对投资企稳回升起到一定成效，前期人民币有效汇率的贬值对出口的支持作用则逐步显现，经济增长数据的好转，尤其是具有领先意义的货币条件的改善，意味着政策进一步放松的压力减小。

“维持下半年经济环比增长较快、同比受基数影响小幅下滑的判断；维持全年GDP增长7.3%的预测，”该投行称，“但由于二季度数据略超预期，我们下半年的GDP预测存在小幅的上行风险。”

国际投行美银美林亦认为，中国加大反腐力度需要一个稳定的经济和金融环境，下半年政府很可能继续采取微刺激举措；其对中国今年7.2%的GDP预估有很大上调可能性。

2014年中国经济社会发展主要预期目标是：国内生产总值(GDP)增长7.5%左右，居民消费价格(CPI)涨幅控制在3.5%左右，城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内，国际收支基本平衡。

以下为6月以来中国国家主席习近平和国务院总理李克强关于中国经济的重要讲话一览：

--7月16日 李克强在国务院常务会议上表示，“必须保证完成”今年年初确定的经济社会发展主要目标任务。

--7月15日 李克强在经济形势专家座谈会上强调，必须保持经济运行长期处于合理区间，必须坚持在区间调控的基础上，注重实施定向调控。

--7月14日 李克强在经济形势企业负责人座谈会上强调，目前经济运行保持在合理区间，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。

--7月8日 习近平主持召开经济形势专家座谈会称，中国具备持续健康发展的有利条件，应准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握改革发展的着力点。这是十八大后首度公开报道的由习近平主持的经济座谈会。

--6月18日 李克强在英国智库发表演讲称，中国有信心实现今年7.5%左右的预期增长目标，不会采取强刺激措施，而是实行区间调控和定向调控相结合，加强预调微调。