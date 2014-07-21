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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：7月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月21日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期4,240.8亿台币。
    --102甲7期公债付息1.875亿台币。
    --98甲4期公债本金、付息714亿台币。
    --99甲6期公债付息16亿台币。
    --100甲6期公债付息14亿台币。
    --101甲6期公债付息12亿台币。
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。
            
    --------------------------------------------------------------
    本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    --央行存单到期 2兆(万亿)5,113.4亿台币： 
        07/22                   1,837.7亿台币
        07/23                   3,483.8亿台币
        07/24                     4,380亿台币
        07/25                     2,806亿台币
        07/28                    123.50亿台币
        07/29                  4,736.10亿台币
        07/30                  2,710.80亿台币
        07/31                  3,954.50亿台币
        08/01                     1,081亿台币
     
      --公债到期及付息34.59352亿台币。
      07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。
      08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。
      08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：    
    --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)         
    注：*表新增或更新。

 (记者 林妙容; 审校 董永年)
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