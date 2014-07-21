台湾货币市场：7月21日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,240.8亿台币。 --102甲7期公债付息1.875亿台币。 --98甲4期公债本金、付息714亿台币。 --99甲6期公债付息16亿台币。 --100甲6期公债付息14亿台币。 --101甲6期公债付息12亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： --央行存单到期 2兆(万亿)5,113.4亿台币： 07/22 1,837.7亿台币 07/23 3,483.8亿台币 07/24 4,380亿台币 07/25 2,806亿台币 07/28 123.50亿台币 07/29 4,736.10亿台币 07/30 2,710.80亿台币 07/31 3,954.50亿台币 08/01 1,081亿台币 --公债到期及付息34.59352亿台币。 07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。 08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。 08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)