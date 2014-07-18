《路透晚报》--7月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：必须保持经济运行在合理区间，注重实施定向调控--总理

中国国务院总理李克强表示，必须保持中国经济运行长期处于合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就业、收入等民生内容。

--中国央行：货币信贷对经济促进作用下半年更好表现，勿担心流动性过剩

中国央行调查统计司司长盛松成称，经济往往滞后金融三到六个月，今年上半年货币信贷对经济的有力促进作用，会在下半年更好地表现出来，但不用担心全年流动性过剩。

--《焦点》中国高层频频把脉经济，清晰政策信号让市场吃下定心丸

在中国发布上半年宏观经济数据前夕，中国高层领导密集召开经济座谈会，把脉经济形势的同时亦引导市场预期。会议上发出区间调控和定向发力的清晰政策信号，再加上二季度经济增速站上7.5%，给担心经济下行的市场服下一颗“定心丸”。

--中拉关系：扩大中国和拉美国家的贸易及投资，推动双边本币互换--习近平

中国国家主席习近平指出，以贸易、投资、金融合作为动力，推动中国和拉美国家务实合作全面发展，力争实现10年内中拉贸易规模达到5,000亿美元，对拉美投资存量达到2,500亿美元，推动扩大双边贸易本币结算和本币互换。

--中国房地产：6月全国房价同比涨幅创15个月最低，楼市调整态势加剧

中国官方数据显示，主要城市6月房价同比涨幅创下15个月最低，环比跌幅连续第二个月下跌且跌幅扩大。楼市调整态势加剧，信贷状况仍是其未来走势的决定性因素。

--中国房地产：住建部部长称要消化库存，地方可出台相关平稳政策--报载

面对正处于调整中的中国房地产业，21世纪经济报道周五报导称，住房和城乡建设部部长陈政高最新提出，各地可以根据当地实际出台平稳房地产的相关政策，其中库存量较大的地方要千方百计消化商品房待售面积。

--中美贸易：中国商务部称强烈反对美国对中国轮胎发起双反调查

美国商务部本周宣布正式对进口自中国的乘用车和轻卡轮胎发起反倾销反补贴调查，中国商务部周五对此表示强烈反对，指出美方做法违反世贸规则和美国国内法。

--马航事件：中国民航总局下令国内航班避开乌克兰东部空域

中国官方媒体新华社报导，中国民航总局周五下令国内航班避免飞越乌克兰东部空域。一架马来西亚航空的客机周四在乌克兰东部遭击落，造成机上近300人全部丧生。

--台湾航空：民航局要求台湾所有航空公司避免飞航乌克兰东部空域

台湾大型航空公司--长荣航空周五表示，相关航线将避开乌克兰东部上空，预计将影响20个航班。台湾民航局稍后亦发出新闻稿表示，马来西亚航空MH17班机17日于乌克兰境内遭飞弹击落后，民航局已要求国籍航空公司所有客货航班应避开该交战区空域。

--两岸关系：大陆新增10个赴台个人游城市，新增47家赴台游组团社

中国大陆和台湾周五宣布新增第四批10个赴台个人游城市，同时大陆方面新增47家赴台游组团社，并开放厦门市暂住居民赴金门旅游天数由一天延长至两天。

【金融】

--中国金融：金砖应急储备为成员国提供短期流动性支持，中国投票权最高--央行

中国人民银行表示，金砖国家应急储备安排着眼于金融稳定，在成员国面临国际收支压力时提供短期流动性支持。其中，各成员国投票权与承诺出资额挂钩，除设立5%基本投票权平均分给金砖五国外，剩余95%投票权按承诺出资额成比例分配。中国承诺出资最多，投票权也最高。

--专家观点：中国影子银行不会引发系统风险，根源在金融结构性失衡

中国建设银行首席经济学家黄志凌撰文指出，中国的影子银行绝大部分已纳入监管范围，且期限错配较少、杠杆率较低，尚不足以引发系统性风险。影子银行的根源在金融结构性失衡 ，这就要求推动经济发展所需要的多层次金融市场体系建设。

--香港金融：政府将于下周开始发行至多100亿港元通胀挂钩债券

香港政府周五公布，将发行第四批不多于100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，7月23日(下周三)起接受认购，8月12日上市。

【固定收益】

--《综述》两年国债与七年地方债招标冷暖两样，中国债市短期中性偏空

中国财政部周五招标发行的两年期国债，与其同时代理招标的七年地方债形成冷暖对比：前者中标利率远高于预期，且实际中标量未达计划发行规模；后者则因绝对收益尚可获投资盘青睐。

--《中国信用市场观察》非标反弹增加债市调整压力

中国金融体系非标业务在127号文监管之后出现反弹，广义货币供应量（M2)增速并在低基数效应下超出调控目标。经济企稳初步证实之下，货币政策收紧风险增强，并将对本周已有调整的债市继续施压。

--中国债市：主承广发银行称正积极协调解决华通路桥短融兑付问题

针对华通路桥短融的兑付危机，主承销商广发银行周五表示，关注到华通路桥集团有限公司董事长协助有关部门进行调查的情况。在获悉有关事件后，立即成立了应急工作小组，派人进驻企业，积极协调各方力量解决企业兑付问题，督促企业履行信息披露及还本付息义务。

--中国货币市场：主要回购利率稍降，下周新股申购重压下谨慎预期占主

中国银行间市场周五隔夜及七天回购加权利率稍降，但14天品种因可跨月报价大涨；交易员指出，早间初段资金供给有限，后略有缓解，但受缴税和下周新股申购的影响，场内谨慎预期占据主导。

--中国债市动态：现券收益率及IRS冲高回落，资金预期难乐观市场仍谨慎

中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)冲高回落。交易员表示，早间现券及IRS均延续之前升势，其中IRS涨幅更甚，一度冲高逾10bp(基点)，随后虽有所回落，但整体仍高于上日水平。

--中国票据市场：转贴利率本周上涨，下周料仍会上冲因资金前景悲观

中国票据市场本周转贴利率上涨。交易员指出，受缴税因素拖累，本周资金面趋紧，线上和线下资金成本均呈抬升势头，带动转帖利率亦有所上行。

--中国债市：资金及现券扰动IRS大起大落，下周迎密集IPO流动性仍存隐忧

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周五呈大起大落走势，早盘一度大幅冲高，受资金面偏紧以及现券抛压沉重影响，其中不乏止损盘身影，不过临近中午，资金供给渐趋改善，随后IRS转而高位跳水。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘略走强，供求平衡价格窄幅振荡

中国人民币兑美元周五略走强，持续在上日收盘价6.2045元附近窄幅振荡。中间价连续第六天走弱但幅度较为微弱。客盘方面保持相对均衡，没有明显方向。

--机构观点：中国返程投资外汇登记进入2.0时代，利好境外投融资--律所

中国外管局本周发布通知（汇发 2014 37号/37号文）简化特殊目的公司跨境资本交易。中国金杜律师事务所撰写分析文章指出，37号文对于对境内企业境外投融资是一大利好，返程投资外汇登记进入2.0时代。

--人民币衍生品：美元掉期曲线继续陡峭化，一年升水11个月后再上千点大关

中国境内美元兑人民币掉期曲线本周继续呈陡峭化，其中一年掉期升水于本周时隔11个月后再次站上1,000点整数关口，周五并触及1,050点高位。

【证券/行业】

--中国房地产：下半年供大于求压力继续存在，信贷支持是关键--中指院

中国指数研究院报告称，中国房地产市场下半年供需将回升，但全年成交难及去年，而金融支持、企业促销力度及市场预期引导是市场变化的关键。

--美国新股：阿里巴巴将美国IPO时间推迟至9月劳工节假期之后--消息

一位了解情况的消息人士表示，阿里巴巴已把其备受瞩目的首次公开发行(IPO)推后至9月美国劳工节假期后。阿里巴巴IPO可能成为有史以来美国规模最大的上市案，目前仍未走完相关的复杂流程。

--中国证券：上半年券商业净利同比增逾三成，对传统业务依赖续降

中国证券业对传统业务的依赖度在继续慢慢下降；中国证券业协会最新公布数据显示，2014年上半年117家证券公司实现净利润323.49亿元，同比增长32.3%；上半年共109家公司实现盈利，占证券公司总数的93.16%。

--中国股市：沪综指小幅收升结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前

中国股市沪综指周五小幅收升，结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前。分析师指出，今日有关平稳房地产政策的消息刺激类股走强，并带动产业相关板块上涨。

--《技术分析》中国股市沪综指震荡频率加大

中国股市沪综指本周反复拉锯，震荡频率及幅度加大。技术面显示，多空仍处于相对弱平衡状态，下档护盘线已上移至2,040-2,050间，而2,070-2,090区间阻力强大；中长线图上，周线图的价量状况不错，但月线显示股指继续处于已持续6个月的平移状态，仍未形成明确的趋势性。

--《中国大宗商品综述》鸡蛋期货保证金上调，“火箭蛋”行情难持久

中国鸡蛋期货今年一场由禽流感疫情引发的“火箭蛋”行情或行将结束。大连商品交易所下周起将上调鸡蛋1409合约交易保证金至10%，基本浇灭了该合约的逼仓希望，令后期鸡蛋期价走势更为平滑，上涨空间缩小。

--中港个股：中石化涪陵页岩气田获国土资源部评审通过，拉开商业开发序幕

中国最大炼油商--中国石化周四称，国土资源部油气储量评审办公室组织专家组，对中国石化涪陵页岩气田焦石坝区块焦页1-焦页3井区五峰组-龙马溪组一段的探明地质储量进行评审。经评审认定，涪陵页岩气田是典型的优质海相页岩气，新增探明地质储量1,067.5亿立方米。

--美国个股：京东重新推出拍拍网，剑指阿里巴巴

中国电商企业京东(JD.com)周四重新推出在线购物平台拍拍网，在与电商业领头羊阿里巴巴不断升级的竞争中，又开辟了一个新战场。

--《台湾金融市场一周展望》股汇先行回档修正，马航事件再添波澜