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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:05 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业买超11亿台币

路透台北7月18日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     16.50     25.00        -8.50
     票券业      1.00      3.50        -2.50
     证券业     34.00     23.00       +11.00
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