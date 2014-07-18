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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:06 BJT

台湾债市：103/6期借券成交24.88亿台币，加权平均利率0.2302%

路透台北7月18日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：

    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
   103/6    24.88    0.5500    0.1000        0.2302       525.5     526.5
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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