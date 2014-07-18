企业并购：若默多克并购时代华纳时出售CNN，CBS有意接盘-CBS执行长

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透洛杉矶7月17日 - 媒体公司CBS Corp 执行长Leslie Moonves周四表示，如果时代华纳(Time Warner) )与默多克(梅铎)旗下21世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) 合并时，决定出售旗下有线电视新闻网CNN，则该公司会考虑购买。
记者在电视评论家协会(Television Critics Association)的一次会议上询问Moonves，如果福克斯为扫清与时代华纳合并的监管障碍而决定出售CNN，他是否想收购。福克斯的最初报价遭到拒绝。
“我们一直在商量围绕CNN采取一些行动，”Moonves回答说，“我们会考虑。我确定，他们如果真的要卖(CNN)，我们会考虑的。”(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12