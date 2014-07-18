企业并购：若默多克并购时代华纳时出售CNN，CBS有意接盘-CBS执行长

路透洛杉矶7月17日 - 媒体公司CBS Corp 执行长Leslie Moonves周四表示，如果时代华纳(Time Warner) )与默多克(梅铎)旗下21世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) 合并时，决定出售旗下有线电视新闻网CNN，则该公司会考虑购买。

记者在电视评论家协会(Television Critics Association)的一次会议上询问Moonves，如果福克斯为扫清与时代华纳合并的监管障碍而决定出售CNN，他是否想收购。福克斯的最初报价遭到拒绝。

“我们一直在商量围绕CNN采取一些行动，”Moonves回答说，“我们会考虑。我确定，他们如果真的要卖(CNN)，我们会考虑的。”(完)