路透调查：法国经济瘫软无力，失业及赤字问题难获解决

路透巴黎7月17日 - 路透调查显示，法国经济复苏仍瘫软无力，导致政府在2016年之前无法达成已经延期过的减赤目标，且居高不下的失业率也难以显着下滑。

这项调查是在7月10-16日之间进行，当中显示欧元区第二大经济体今年的产出成长将达0.7%，略低于前几个月预估的结果。

与20位分析师的预估中值对照，政府2014年的国内生产总值(GDP)成长率目标为1.0%，而4月时路透调查预估的成长幅度为0.8%。

政府和独立机构对于2015年及2016年的成长预估差距更大，路透调查显示分析师预估接下来两年的成长率分别为1.3%及1.5%，明显低于政府的1.7%及2.25%目标。

巴克莱资深分析师Fabrice Montagne表示，“尽管政府一再提出措施来振兴改革动能，其仍将面临政治及经济方面的困难。法国料将面临长期成长不振，不但逊于历史均值，也比不上欧洲平均水准。”

“由于各项改革及财政整顿充其量为逐年实施，其对于经济成长及就业的效益也只会缓慢渐进地浮现。”

虽然法国总统奥朗德(Francois Hollande)提出改革宣示，但分析师仍不相信他能够在2015年底前达成公共赤字相当于GDP比例降至3.0%目标；原本法国需在2013年达成此目标，但与欧盟伙伴协商后获得展延。

预估中值显示，2014年法国赤字相当于GDP比率将为3.9%，预料2015年将降至3.3%，2016年才会降到2.7%，低于3%的水准；各界认为3%是长期下来可以让赤字获得控制的最高水准。

让法国更难达成目标的原因是失业率偏高，且相关的福利支出挤压公共财政。

路透调查预估中值显示，法国今年失业率料将维持在10%以上，明年则料为10.2%，2016年则小幅降至10.0%。

尽管奥朗德称经济复苏正在站稳脚跟，同时期望调降薪资税可以提振聘雇，但近期的指标并未如人所愿达成预期。