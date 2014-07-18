路透调查：德国第二季经济增长受抑，但今明两年可望分别成长2%

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 德国今、明两年GDP料分别成长2.0%
* 德国进出口料增
路透柏林7月17日 - 周四公布的路透调查显示，德国今明两年的经济成长率料为去年低迷增速的五倍，不过整体展望和三个月前的调查大同小异。
据路透季度调查过去一周访问的23位分析师，德国今明两年料分别成长2.0%。对今年的预估略高于上次调查预估的1.9%增幅，但2015年的预估增幅未变。
经过了较以往温和的暖冬后，德国今年初经济大幅增长，料令第二季经济扩张幅度受抑。但德国政府和路透调查的分析师都预期增长随后将再度加速。
“在2014年春季温和放缓后，今年稍后德国经济成长预计将缓步提速。”RWI Essen分析师Gyoergy Barabas并称，这主要拜内需所赐。
分析师预计第二季经济成长0.2%，之后五季每季料扩张0.5%。今年民间消费料成长1.3%，2015年和2016年则料增1.8%。
过去内需并非推动德国经济成长的主要引擎；但随着出口这个传统引擎动力不足，近来德国消费者开始发挥更大作用。然而德国5月进口下滑，暗示消费者需求可能在减弱。
近几周出炉的数据显示德国工业生产下挫、贸易数据和零售销售疲弱，均被视为欧洲最大经济体第二季经济或较预期疲弱的迹象，使外界对经济可能并未再度加速的忧虑升温。
但目前预料今年出口可望成长4.5%，明年料增5.9%。而今、明年进口则料分别上升6.1%和6.7%。
分析师表示，他们所作预测面临的主要风险是，中东冲突加剧或围绕乌克兰的紧张形势升温刺激油价大涨，以及美国经济复苏可能不稳。
欧元区深深笼罩在通缩威胁中，也是一大风险。分析师预期德国今年平均通胀料仅1.1%，2015年略增至1.8%。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)