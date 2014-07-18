路透调查：德国第二季经济增长受抑，但今明两年可望分别成长2%

* 德国今、明两年GDP料分别成长2.0%

* 德国进出口料增

路透柏林7月17日 - 周四公布的路透调查显示，德国今明两年的经济成长率料为去年低迷增速的五倍，不过整体展望和三个月前的调查大同小异。

据路透季度调查过去一周访问的23位分析师，德国今明两年料分别成长2.0%。对今年的预估略高于上次调查预估的1.9%增幅，但2015年的预估增幅未变。

经过了较以往温和的暖冬后，德国今年初经济大幅增长，料令第二季经济扩张幅度受抑。但德国政府和路透调查的分析师都预期增长随后将再度加速。

“在2014年春季温和放缓后，今年稍后德国经济成长预计将缓步提速。”RWI Essen分析师Gyoergy Barabas并称，这主要拜内需所赐。

分析师预计第二季经济成长0.2%，之后五季每季料扩张0.5%。今年民间消费料成长1.3%，2015年和2016年则料增1.8%。

过去内需并非推动德国经济成长的主要引擎；但随着出口这个传统引擎动力不足，近来德国消费者开始发挥更大作用。然而德国5月进口下滑，暗示消费者需求可能在减弱。

近几周出炉的数据显示德国工业生产下挫、贸易数据和零售销售疲弱，均被视为欧洲最大经济体第二季经济或较预期疲弱的迹象，使外界对经济可能并未再度加速的忧虑升温。

但目前预料今年出口可望成长4.5%，明年料增5.9%。而今、明年进口则料分别上升6.1%和6.7%。

分析师表示，他们所作预测面临的主要风险是，中东冲突加剧或围绕乌克兰的紧张形势升温刺激油价大涨，以及美国经济复苏可能不稳。