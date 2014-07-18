路透调查：分析师普遍预计美联储可能在2015年第二季度升息

* 预计美联储将在2015年第二季度开始加息

* 今明两年美国GDP料分别成长1.7%和3.0%

* 今年通胀率料平均在1.9%，2015年或为2.2%。

路透华盛顿7月17日 - 路透调查显示，分析师预期，通胀率压力上升，可能会促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在明年第二季度加息。

美国6月失业率跌至近六年低位，5月消费者物价也创下逾一年最大涨幅，强化了对于美国经济正迎来转机的信心。

眼下，许多美联储观察人士都将升息的时间预期提前了。

“考虑到所有因素，现在首次加息时间提前的可能性更高了。”美国银行美林分析师在一份报告中表示。

决策者在2007-2009年经济严重衰退时期大幅下调利率，从2008年至今，利率一直保持在近零低位。许多分析师现在预计，几个月后美联储就会收紧政策。

上周针对71位分析师的调查中值显示，美联储可能在明年4-6月将联邦基金利率上调至0.25%。分析师们现预测，明年底时联邦基金利率将在0.75%水平。

上月调查中，多数分析师预计首次加息料在2015年第三季度，但明年底时利率料在1.0%。

分析师多数认为，严冬天气导致年初经济表现疲弱，这只是暂时现象。虽然2014年经济成长率预估较前次调查下降了0.5个百分点，至1.7%，但分析师们还是预计，2015和2016年经济增长会强劲得多，达到3%左右。

分析师对未来失业率走势亦持乐观看法，认为到年底时失业率将跌至6.0%，2015年料平均保持在5.7%。

许多专家认为，当前的通胀水平，接近于历史上通常给物价上涨速度带来上升压力的水平。调查显示，今明两年的通胀预估都略有上调。

自经济衰退以来，推动消费者物价上涨的基本因素之一--薪资成长一直十分迟滞。但多数分析师认为，明年薪资上涨很可能带来严重的通胀前景忧虑。