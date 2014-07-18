路透调查：欧元区仍面临通缩威胁，经济成长顶多呈现平稳

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 欧元区通缩景况是全球经济复苏的前三大风险因素之一
* 通胀率在2017年前都会在远低于欧洲央行目标水准
* 强劲上扬的机会不大
记者 Rahul Karunakar 编译 王冠中
路透7月17日 - 周四公布的路透调查显示，欧元区经济未来两年显着回升的机会不大，因通胀低迷且失业率高，令欧元区表现落后其他国家。
根据回答额外问题的全球受访分析师，欧元区的通缩前景是全球复苏最大的风险因素之一。
财政撙节和高失业景况仍影响着整个欧元区，对于疲弱工业产出和消费者需求的预期，导致对经济成长低迷的预期，进而带动对低通胀的预期。
强势欧元会使欧元区出口品相对昂贵，也被视为是抑制经济进展和通胀的因素。欧元在今年剩余时间内料将维持在当前水准。
欧元区经济去年萎缩0.4%，根据过去一周就超过70位分析师所做的调查，欧元区今年成长率平均预估为1.0%，2015年和2016年则料为1.5%。
这是英国预估成长率的三分之一，也低于美国的预估成长率1.7%。美国今年初经济表现低迷。
“尽管欧元区经济复苏在今年第二季有略为加速，但越来越多迹象显示，欧元区最好的状况也就这样了，”Capital Economics的欧洲经济分析师Jessica Hinds称。
“看来欧元区成长速度在趋于平稳，甚至放缓。”
欧元区在明年底之前，每季经济成长率最多在0.3-0.4%。
**央行走向分歧**
随着英美经济回升且通胀上扬，美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行料将在2015年上半年之前升息。
相较之下，欧洲央行上月宣布了数项推动通胀的措施，且料在数年时间内都维持超宽松货币政策。
欧洲央行的举措包括利率降至纪录新低，以及提供新一轮低利资金。尽管这些举措曾短暂压低欧元，但却无法消除通缩忧虑。
调查预估显示，欧元区今年通胀率料为0.7%，远低于欧洲央行界定的1%的危险区域，且至少在2017年都无法达到接近2%的目标。
尽管此次预估和上月的调查预估相去不远，但有更多分析师预期的通胀率远低于欧洲央行内部预估。
“我不认为低利贷款是解决欧元区问题的方法，”Fathom Financial Consulting的经济分析师Samuel Slama称。“挹注资金只是延续危机时期的作法，并不能解决问题。”
德国料继续带领欧元区经济前进。
但其他核心国家的经济复苏情况料维持疲弱，且将拖累整体成长。法国政府料无法在延长后的期限内达到减赤目标。
不过，希腊、爱尔兰、西班牙和葡萄牙的经济前景则较三个月前略为乐观些。
然而，整体欧元区未来三年的就业市场前景并无改变，失业率仍在极高水准。(完) (译文审校 杜明霞)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)