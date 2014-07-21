《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月21日

路透上海7月21日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(7月21日-7月25日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/23 沪 康尼机电 732111 不超过7,230 -- -- 国泰君安 7/28 7/23 沪 长 白 山 732099 不超过6,667 -- -- 安信证券 7/28 7/23 沪 中材节能 732126 不超过8,000 -- -- 光大证券 7/28 7/23 沪 川仪股份 732100 不超过10,000 -- -- 广发证券 7/28 7/23 深 台城制药 002728 不超过2,500 -- -- 国信证券 7/28 7/23 深 天华超净 300390 不超过2,080 -- -- 东海证券 7/28 7/24 沪 会 稽 山 -- 不超过10,000 -- -- 中金公司 7/29 7/24 深 三联虹普 300384 不超过1,334 -- -- 国都证券 7/29 7/24 深 国祯环保 300388 不超过2,206 -- -- 国元证券 7/29 7/24 深 艾 比 森 300389 不超过2,106 -- -- 光大证券 7/29 7/24 深 康跃科技 300391 不超过1,667 -- -- 长城证券 7/29 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金689.8亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 10年 固息续发国债 7/17-7/21 今年第12期10年品种续发 财政部 233.9 2年 固息国债 7/21-7/23 河北等七省市 198 7年 财政部代发地方债 7/21-7/23 财政部 260 30年 固息国债 7/24-7/28 江苏省 173.9 5/7/10年 自发自还地方债 7/25-7/29 农发行 50 3年 固息金融债 周一 50 5年 固息金融债 周一 50 7年 固息增发债 周二 50 10年 固息增发债 周二 中信银行 61.97 -- 信贷资产支持证券 周三 邮储银行 68.14 -- 个人住房贷款支持证券 周四 国开行 至多240 1/3/5/7年 固息增发债 周四 江苏银行 90 3/5年 固息金融债 周四 华夏银行 至多100 10年 二级资本债 周五 第5年末附有条件发行人赎回权 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 工商银行 固息次级债 160 上周日(20日) 国电集团 超短期融资券 50 上周日(20日) 国家电网 中期票据 100 周二 国开行 浮息金融债 50 周三 进出口行 固息金融债 100 周三 财政部 储蓄国债 99.84 周五 南方电网 超短期融资券 50 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 180 180 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 暂无 =====================================================================================(完) (整理 边竞/吴芳; 审校 李宏薇)